 Şampiyon Kartallar Konfederasyon’da – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Şampiyon Kartallar Konfederasyon’da

    Şampiyon Kartallar Konfederasyon’da

    Rusya, önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesi çok önemli bir turnuvayı düzenliyor.

    Konfederasyon Kupası'nda dünyanın önde gelen takımları Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan'da oynanacak zorlu karşılaşmalarda kozlarını paylaşacak. Turnuvada Spor Toto Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de sahne alacak.

    Beşiktaş'tan Vincent ile Ricardo Quaresma ve Bursaspor'dan Aziz Behiç, Konfederasyon Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını sırtlarına geçirecek. 8 takımın yer alacağı turnuvada; A Grubu'nda Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz ve Meksika, B Grubu'nda Kamerun, Şili, Avustralya ve Almanya mücadele edecek.

    Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalin kaybedenleri üçüncülük karşılaşmasında kazananları ise şampiyonluk maçında 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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