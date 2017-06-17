Şampiyon Kartallar Konfederasyon’da
Rusya, önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesi çok önemli bir turnuvayı düzenliyor.
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Ricardo Quaresma ve Bursaspor'dan Aziz Behiç, Konfederasyon Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını sırtlarına geçirecek. 8 takımın yer alacağı turnuvada; A Grubu'nda Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz ve Meksika, B Grubu'nda Kamerun, Şili, Avustralya ve Almanya mücadele edecek.
Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalin kaybedenleri üçüncülük karşılaşmasında kazananları ise şampiyonluk maçında 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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