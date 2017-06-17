Parma, Serie B'ye yükseldi

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Parma, İkinci Futbol Ligi'ne (Serie B) yükseldi.
Avrupa futbolunda 1990'lı yıllarda adından söz ettiren ve o dönemde UEFA Kupası (1995, 1999), Avrupa Kupa Galipleri Kupası (1993), UEFA Süper Kupa (1993), İtalya Kupası (1992, 1999, 2002) ve İtalya Süper Kupası (1999) şampiyonlukları yaşayan Parma, Serie B'nin bir alt ligi konumundaki Lega Pro'nun play-off finalinde Alessandria ile karşılaştı.
Parma, Alessandria'yı 2-0 mağlup ederek 2017-2018'de Serie B'de mücadele etme hakkı kazandı.
Eski teknik direktörü Nevio Scala'nın başkanlığını yaptığı Parma, yaşadığı maddi kriz nedeniyle 2015 Haziran'da iflasını açıklamıştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) 2014-2015'te veda eden Parma, ertesi sezon İtalya Dördüncü Futbol Ligi'nde (Serie D) yer aldı. Sarı-mavililer, bu sezon ise 3. Lig'de (Lega Pro) mücadele vermişti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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Marcelo yuvadan uçuyor
Toplam 7
Yorum
KöfteHoRr Oyuncu satmadan transfer yapamayacağına göre (ki hiç kimse Marcelo'ya 6-7 m€ cıvarı teklif beklemiyordu sezon içinde) bence hemen satılmalı. Ama benim tahminim F. Orman alacağı oyuncular sıcak parayı görüp zam yapmasın diye önce alacağı oyuncularla anlaşmayı bekliyor, yoksa bu parayı kaçırmaz.
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Tüm para borçlara gidecek
Toplam 18
Yorum
Cico SENİ HUYLAYANLAR UTANSIN BAŞKAN ŞU GS. Bİ TEK SEN TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALISIYOSUN SEN DE İSTERSİN ÇİLEK GETİRMEK AMA PARA BIRAKMADI DİYEREK YÖN
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Eskişehirspor'un borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
xcvbn Bitirdiniz gül gibi takımı. Aklınızı kullanın az. Reklam yapmak için oturmayın koltuklarınızda!
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