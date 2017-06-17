Marcelo yuvadan uçuyor
Lyon'un Marcelo ısrarı devam ediyor. Brezilya'yı oyuncuyu transfer etmek isteyen Fransız ekibi, teklifini yükseltti.
NtvSpor'un haberine göre Marcelo'yu kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş ile yeniden temasa geçti.
Beşiktaş'ın 10 milyon Euro talep ettiği Marcelo için pazarlığı sürdüren Lyon kulübü, teklifini 8.5 milyon Euro'ya çıkardı.
Bu gelişme üzerine durumu değerlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Lyon'un teklifini kabul edebilir.
Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu kadrosunda tutmak istese de, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması yönetimi satış yapmaya zorluyor.
Zira bonservis geliri elde etmeden oyuncu alamayan Beşiktaş, Marcelo'dan kazanacağı parayı Aboubakar ve stoper transferlerinde kullanmayı planlıyor.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:01
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Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
Toplam 5
Yorum
LAZOGLUU61 Burası Aglama duvarı değil kardes başka kapıya Degs01
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 38
Yorum
okocha Bir Kulübün Sahibi Taraftar'dir. Ne kadar ödedik Hasan Ali'ye ? Sevgili Fotomac, arastirirmisiniz lütfen. 750K€ üzeri hersey Yönetimin ayibi
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 38
Yorum
özgur bir gs lı olarak bu futbolcuları anlamıyorum anadolu takımlarında 400-500 bin euro ya oynarken buyuk takımlarında 1,4 euro u kabul etmıyordu
Marcelo yuvadan uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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