 Marcelo yuvadan uçuyor – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    yuvadan uçuyor

    <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a> yuvadan uçuyor

    'un ısrarı devam ediyor. Brezilya'yı oyuncuyu transfer etmek isteyen Fransız ekibi, teklifini yükseltti.

    NtvSpor'un haberine göre 'yu kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi , ile yeniden temasa geçti.

    'ın 10 milyon Euro talep ettiği için pazarlığı sürdüren kulübü, teklifini 8.5 milyon Euro'ya çıkardı.

    Bu gelişme üzerine durumu değerlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Lyon'un teklifini kabul edebilir.

    Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu kadrosunda tutmak istese de, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması yönetimi satış yapmaya zorluyor.

    Zira bonservis geliri elde etmeden oyuncu alamayan Beşiktaş, Marcelo'dan kazanacağı parayı Aboubakar ve stoper transferlerinde kullanmayı planlıyor.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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