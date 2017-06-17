Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu
Beşiktaş Kulübünün geleneksel iftarı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.
İftar yemeğine, Kulüp Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular, kulüp sponsorları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Orman "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Omuz omuza daha büyük başarılara imza atacağımızdan şüphem yok. Şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaş'ın armasındaki kutsal yıldızı en yükseğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğu kazanarak Beşiktaş camiasının karşısına çıktığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:
"Geçen sene burada, iki yıldızlı son formalarımızı alın, demiştim. Hamdolsun sizin karşınıza böyle bir başarı ile çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. İki sene üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı gururla göğsümüze taktık. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Taraftarlarımızdan yönetici arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına kadar tüm bireylere, sponsorlara, destekten dolayı teşekkür ediyorum."
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:14
-
Marcelo yuvadan uçuyor
Toplam 7
Yorum
KöfteHoRr Oyuncu satmadan transfer yapamayacağına göre (ki hiç kimse Marcelo'ya 6-7 m€ cıvarı teklif beklemiyordu sezon içinde) bence hemen satılmalı. Ama benim tahminim F. Orman alacağı oyuncular sıcak parayı görüp zam yapmasın diye önce alacağı oyuncularla anlaşmayı bekliyor, yoksa bu parayı kaçırmaz.
-
Tüm para borçlara gidecek
Toplam 18
Yorum
Cico SENİ HUYLAYANLAR UTANSIN BAŞKAN ŞU GS. Bİ TEK SEN TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALISIYOSUN SEN DE İSTERSİN ÇİLEK GETİRMEK AMA PARA BIRAKMADI DİYEREK YÖN
-
Eskişehirspor'un borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
xcvbn Bitirdiniz gül gibi takımı. Aklınızı kullanın az. Reklam yapmak için oturmayın koltuklarınızda!
Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.