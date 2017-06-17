 Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    camiası iftar yemeğinde buluştu

    Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu

    Kulübünün geleneksel iftarı, 'ta gerçekleştirildi.

    İftar yemeğine, Kulüp Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular, kulüp sponsorları ve çok sayıda davetli katıldı.

    Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Orman "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Omuz omuza daha büyük başarılara imza atacağımızdan şüphem yok. Şimdi daha çok çalışmalıyız ve 'ın armasındaki kutsal yıldızı en yükseğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

    Şampiyonluğu kazanarak Beşiktaş camiasının karşısına çıktığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

    "Geçen sene burada, iki yıldızlı son formalarımızı alın, demiştim. Hamdolsun sizin karşınıza böyle bir başarı ile çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. İki sene üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı gururla göğsümüze taktık. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Taraftarlarımızdan yönetici arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına kadar tüm bireylere, sponsorlara, destekten dolayı teşekkür ediyorum."

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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