 Şenol Güneş imzaladı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Şenol Güneş imzaladı

    Şenol Güneş imzaladı

    Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı...

    Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le 2 yıllık sözleşme yeniledi.

    Beşiktaş'ta mutlu son... Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş her konuda el sıkıştılar... Daha önce Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro alan Güneş'in, yeni anlaşmaya göre senelik 2.5 milyon euro garanti para alacağı, ayrıca şampiyonluk primi olarak 1 milyon euro daha kazanacağı ifade edildi.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:01
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