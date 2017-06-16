Şenol Güneş imzaladı
Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı...
Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Beşiktaş'ta mutlu son... Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş her konuda el sıkıştılar... Daha önce Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro alan Güneş'in, yeni anlaşmaya göre senelik 2.5 milyon euro garanti para alacağı, ayrıca şampiyonluk primi olarak 1 milyon euro daha kazanacağı ifade edildi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:01
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Bongonda ve Ahmet tamam
Toplam 10
Yorum
Abdullah 58 Bu adam Yusuf dan kesinlikle iyi degil castillonun yedegi olur anca sag ve sol ic oynayan oyuncu lazim Yada ersun yanal degistirin
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Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Toplam 11
Yorum
Durust Ol Yeter 5 10 para verib Aziz Yildirim Torenle Futlolcu karsiliyor.Bu insalari ne zamana kadar kandiracaksiniz . Dinarda Kendini Yildiz zanediyor ..
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Elçi Valbuena
Toplam 9
Yorum
Ekoo Valbuena seni görse ülkeyi terk eder
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