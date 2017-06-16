Pedro Franco'ya talip var
Beşiktaş'ın Kolombiyalı stoperi Pedro Franco'ya Portekiz'den talip çıktı.
Kendine kulüp bulması istenen Kolombiyalı stopere kiralık oynadığı Millonarios'un ilgisinin yanı sıra Portekiz'den Vitoria Guimares'in de talip olduğu iddia edildi. Portekiz Gazetesi Abola'nın haberine göre Guimares takımının transfer etmek istediği stoperler arasında Pedro Franco da bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Siyah_beyazlı takımın tercihi ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Franco'yu kiralık olarak değil bonservis ödeyecek bir takıma göndermek.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:10
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 25
Yorum
nn arkadaş rüyadan yeni uyanmış...
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İtalyan duvarı
Toplam 12
Yorum
MERT Çok iyi futbolcu olabilir,hiç izlemedim, ama ülkemizde tv lerdeki spor programları(!) nda hastalığı o kadar çok konuşulurki illallah deriz..
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Akatlar'da büyük gün
Toplam 11
Yorum
taraftar ama fenerli oyuncular artık biran önce işi bitirip tatile cıkmak istiyorlar o yüzden bugün fişi çekebilr sonuçta fenerbahçe ne diyosa o :D
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