 Pedro Franco'ya talip var – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Pedro Franco'ya talip var

    Pedro Franco'ya talip var

    Beşiktaş'ın Kolombiyalı stoperi Pedro Franco'ya Portekiz'den talip çıktı.

    4 sezon önce Kolombiya takımı Millonarios'tan transfer edildikten sonra son 3 sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren Pedro, yeni sezonda da Şenol Güneş'in düşünmediği isimlerin başında geliyor.

    Kendine kulüp bulması istenen Kolombiyalı stopere kiralık oynadığı Millonarios'un ilgisinin yanı sıra Portekiz'den Vitoria Guimares'in de talip olduğu iddia edildi. Portekiz Gazetesi Abola'nın haberine göre Guimares takımının transfer etmek istediği stoperler arasında Pedro Franco da bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Siyah_beyazlı takımın tercihi ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Franco'yu kiralık olarak değil bonservis ödeyecek bir takıma göndermek.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:10
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