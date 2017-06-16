 Kartal Yuvası, Avrupalı Kartallar’ın hizmetinde! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Avrupalı Kartallar’ın hizmetinde!

    Kartal Yuvası, Avrupalı Kartallar’ın hizmetinde!
    Şampiyon 'ın lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturan , Avrupa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların daha kolay, hızlı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için kartalyuvasi. eu sitesiyle yayın hayatına başladı. Avrupalı taraftarların, siyah-beyaz aşkını şimdi çok daha şık yaşayabileceğini ifade eden Beşiktaşlı yetkililer, bu site sayesinde yüzlerce lisanslı ve kaliteli ürünün Avrupa'daki taraftarların eline kolayca ulaşacağını ifade ettiler.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:22
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