Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Beinsports'a transferler ilgili önemli açıklamalar yaptı!
İşte o sözler:
Şenol Güneş ile ilgili ben görevimi yerime getirdim bunu söyleyeyim. Biz hocamızdan memnun olduğumuzu aylar önce söylemiştik ve anlaşmamızı da sağladık çok mutluyuz. Kamuoyunda hocamızın gideceği yönünde dedikodular vardı bundan rahatsız olduk ama bunları aşmayı başardık.
Transfer bitmeden insanları beklentiye sokmamak lazım, bir stoper ihtiyacımız var ilk olarak bunu düşünüyoruz. Fakat takımdan ayrılanlar olursa o zaman yeni oyuncular alabiliriz. Eğer Marcelo giderse yerine oyuncu bakarız.
Burak Yılmaz, çok konuşuluyor ama hiç gündeme gelmedi hiç konuşmadık. Aboubakar, için planlarımızı bizimle kalacağı şekilde yapıyoruz, umarım devam ederiz.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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