 Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

    Beşiktaş yöneticisi , Beinsports'a transferler ilgili önemli açıklamalar yaptı!

    İşte o sözler:

    Şenol Güneş ile ilgili ben görevimi yerime getirdim bunu söyleyeyim. Biz hocamızdan memnun olduğumuzu aylar önce söylemiştik ve anlaşmamızı da sağladık çok mutluyuz. Kamuoyunda hocamızın gideceği yönünde dedikodular vardı bundan rahatsız olduk ama bunları aşmayı başardık.

    Transfer bitmeden insanları beklentiye sokmamak lazım, bir stoper ihtiyacımız var ilk olarak bunu düşünüyoruz. Fakat takımdan ayrılanlar olursa o zaman yeni oyuncular alabiliriz. Eğer Marcelo giderse yerine oyuncu bakarız.

    , çok konuşuluyor ama hiç gündeme gelmedi hiç konuşmadık. Aboubakar, için planlarımızı bizimle kalacağı şekilde yapıyoruz, umarım devam ederiz.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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