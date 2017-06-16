 Beşiktaşlı oyuncuya şok – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Beşiktaşlı oyuncuya şok

    Beşiktaşlı oyuncuya şok

    Spor Toto Basket Ligi Final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan'a bir kötü haber daha geldi.

    3'üncü maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş'ta oyun kurucu Michael Thompson sakatlığı nedeniyle 4'üncü maçın kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Basketbolcumuz Michael Thompson, halsizlik ve nefes darlığı şikayetlerinin ardından dün akşam Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kontrollerden geçirildi. Zatürre başlangıcı tespit edilen ve tedavisine hemen başlanan Michael Thomson bu akşam oynayacağımız Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı" denildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:35
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