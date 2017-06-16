Beşiktaşlı oyuncuya şok
Spor Toto Basket Ligi Final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan'a bir kötü haber daha geldi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:35
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Bongonda ve Ahmet tamam
Toplam 7
Yorum
Tolga O kadar iyi koşuyorsa Usain Bolt u da alalım adam koşuda driplink de dünya da üstüne yok peki ya YETENEK...
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 28
Yorum
MISAFIR Iddiasi olsun Olmasin Neticede bir derbiidir yalniz besiktas taraftarinin yapmis oldugu cirkin tezruhatlar kendilerine hic yakismadi Eurolig
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Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor
Toplam 1
Yorum
aa Yaşlanınca Türkiye'de oynar örneğin bjk Q7 ile birlikte
Beşiktaşlı oyuncuya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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