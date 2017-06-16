 Anlaşma tamam – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
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    Anlaşma tamam

    Anlaşma tamam

    ’in sözleşme krizi, Ümraniye’de mutlu sonla noktalandı... Tecrübeli teknik adam iki sezon daha ’ın başında görev yapacak.

    'ta mutlu son... Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, dün yaptıkları yüz yüze görüşmenin ardından her konuda el sıkıştılar... Güneş'in sözleşmesindeki opsiyonu, kendisine sormadan bir sene uzatan Orman yönetimi, tecrübeli hocanın "Benim haberim yok, bana kimse bir şey sormadı" cümlesi üzerine harekete geçti ve Güneş'i Ümraniye'ye davet etti. Görüşmede Başkan Orman da bizzat yer aldı. İkilinin kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kriz çözüldü ve Güneş'le iki senelik anlaşmaya varıldı. Daha önce Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro alan Güneş'in, yeni anlaşmaya göre senelik 2.5 milyon euro garanti para alacağı, ayrıca şampiyonluk primi olarak 1 milyon euro daha kazanacağı ifade edildi. Güneş için en kısa sürede Vodafone Park'ta bir imza töreni yapılması bekleniyor. Bu arada ikili yeni transferler için ilk görüşmeyi de dün yaptı. Aboubakar'ın takımda kalmasını isteyen Güneş'e transfer için tüm girişimlerin yapıldığını aktaran Orman, listedeki alternatif isimlerin son durumları hakkında da bilgiler verdi.

    TRANSFERLER GÖRÜŞÜLDÜ
    Marcelo'nun Lyon'a transferi için yapılan görüşmeler hakkında da Güneş ile konuşan Orman, Brezilyalı futbolcunun olası ayrılığının ardından listedeki adayları ve yapılan görüşmeleri de deneyimli hocayla paylaştı. Marcelo'nın gitmesi durumunda yönetimden iki stoper isteyen Güneş, siyah-beyazlı takımda gelecek sezon düşünmediği isimleri de Orman ile paylaştı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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