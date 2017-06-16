Anlaşma tamam
Şenol Güneş’in sözleşme krizi, Ümraniye’de mutlu sonla noktalandı... Tecrübeli teknik adam iki sezon daha Beşiktaş’ın başında görev yapacak.
TRANSFERLER GÖRÜŞÜLDÜ
Marcelo'nun Lyon'a transferi için yapılan görüşmeler hakkında da Güneş ile konuşan Orman, Brezilyalı futbolcunun olası ayrılığının ardından listedeki adayları ve yapılan görüşmeleri de deneyimli hocayla paylaştı. Marcelo'nın gitmesi durumunda yönetimden iki stoper isteyen Güneş, siyah-beyazlı takımda gelecek sezon düşünmediği isimleri de Orman ile paylaştı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:53
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Anlaşma tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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