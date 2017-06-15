 UEFA Disiplin komitesine itiraz – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    UEFA Disiplin komitesine itiraz

    UEFA Disiplin komitesine itiraz
    Beşiktaş Kulübü; UEFA Disiplin Komitesinin, Lyon maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, siyah-beyazlılara verdiği 100 bin avro para cezası ile 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz etti. Disiplin Komitesine yapılan talep doğrultusunda gerekçeli kararın Beşiktaş'ın vekillerine gönderildiği belirtilerek, karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvurunun yapıldığı aktarıldı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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