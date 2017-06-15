UEFA Disiplin komitesine itiraz

Beşiktaş Kulübü; UEFA Disiplin Komitesinin, Lyon maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, siyah-beyazlılara verdiği 100 bin avro para cezası ile 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz etti. Disiplin Komitesine yapılan talep doğrultusunda gerekçeli kararın Beşiktaş'ın vekillerine gönderildiği belirtilerek, karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvurunun yapıldığı aktarıldı.