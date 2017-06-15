Talisca’ya Çin kancası

Beşiktaş'ta bir sene daha kiralık olarak forma giyecek olan Talisca ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. O Jogo'nun haberinde, Beşiktaş'ın bir sene daha kiralık olarak oynayacağını açıkladığı Talisca için Çin'den bir teklifin masada olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncu için sözleşmede çıkış yolu olan 25 milyon euro serbest kalma bedelinin Çin'den verilebileceği yazıldı.