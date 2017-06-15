Şampiyon babalar!
Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ile futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck; ‘Babalar Günü’ne özel çocuklarıyla birlikte yapılan çekimde poz verdiler.
Vodafone Park'taki çekimlerde Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck, çocuklarıyla, Efendi Beşiktaş'ı şık ve özel tasarımlarıyla sezon boyunca destekleyen siyah-beyazlı kulübün resmi giyim sponsoru Brooks Brothers için düzenlenen organizasyonda Babalar Günü'ne özel poz verdi.
Çekimlerde Fikret Orman, kızları Aslıgül ve Nazlı ile siyahbeyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Andreas Beck ise çocukları Noah, Kian Ali ve Amelie ile kamera karşısına geçti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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