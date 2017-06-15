Şampiyon babalar!

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ile futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck; ‘Babalar Günü’ne özel çocuklarıyla birlikte yapılan çekimde poz verdiler.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı bazı futbolcular, çocuklarıyla Babalar Günü için gerçekleştirilen çekimlere katıldı.



Vodafone Park'taki çekimlerde Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck, çocuklarıyla, Efendi Beşiktaş'ı şık ve özel tasarımlarıyla sezon boyunca destekleyen siyah-beyazlı kulübün resmi giyim sponsoru Brooks Brothers için düzenlenen organizasyonda Babalar Günü'ne özel poz verdi.



Çekimlerde Fikret Orman, kızları Aslıgül ve Nazlı ile siyahbeyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Andreas Beck ise çocukları Noah, Kian Ali ve Amelie ile kamera karşısına geçti.