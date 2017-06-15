Marcelo için 6+2’lik teklif

Marcelo'yu isteyen Lyon kulübü, siyah-beyazlılara yeni bir teklif sundu. Bu teklife göre Fransız ekibi 6+1 milyon euro olan teklifi 6+2 milyon euro'ya çıkardı. Beşiktaş'ın istediği 10 milyon euro'nun uzağında kalan bu teklifte, Beşiktaş'ın beğenmediği bir başka durum ise 2 milyon euro'luk opsiyon. Fransızlar, 2 milyon euro'luk opsiyonun ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları durumunda ödenmesini talep etti.