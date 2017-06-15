Güneş'te mutlu son
Beşiktaş’ta yönetim ile Şenol Güneş arasındaki “yeni sözleşme krizi” her iki tarafın da fedakarlıkta bulunmasıyla sona erdi. Güneş, 2 yıl için 5 milyon euro garanti para alacak.
Beşiktaş yönetimi ilk teklifi 2 milyon euro'yu 2.5'a yükseltti. 3'te direnen Güneş ise bu rakama "evet" deyince "sözleşme krizi" mutlu sona bitti. Yeni sözleşme 2 yıllık olacak ve 5 milyon euro garanti para alacak Şenol Güneş'in şampiyonluk primi ise 1 milyon euro. Geride kalan iki yılda tecrübeli teknik adam 500 bin euro şampiyonluk primi almıştı. Tarafların ufak detaylar için bugün bir kez daha bir araya gelip sözleşmeyi tamamlayacakları belirtildi.
ÇiN'DEN GELEN SERVETi REDDETTi
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalmak için Çin'den gelen yıllık 7.5 milyon euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce Güney Kore'den MBC Sport Plus kanalı, Jiangsu Suning'in Koreli teknik adam Yong-Soo Choi'nin yerine Şenol Güneş'in geleceği iddia etmişti. Çin ekibi, Güneş'in olumuz yanıtının ardından Capello'da karar kıldı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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