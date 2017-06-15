 Güneş'te mutlu son – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Güneş'te mutlu son

    Güneş'te mutlu son

    Beşiktaş’ta yönetim ile arasındaki “yeni sözleşme krizi” her iki tarafın da fedakarlıkta bulunmasıyla sona erdi. Güneş, 2 yıl için 5 milyon euro garanti para alacak.

    Beşiktaş ile arasındaki 'yeni sözleşme' krizi mutlu sonla bitti. Siyahbeyazlı takımı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Güneş ile yönetim arasındaki sıkı pazarlık, her iki tarafın da 'FEDA' demesiyle dün akşam sona erdi. Tecrübeli hocanın menajeri Deniz Türker ile ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, dün akşamki Beşiktaş-F.Bahçe basketbol maçı öncesinde yapılan görüşmede anlaşma vardı. Yaklaşık iki hafta süren pazarlıklar

    Beşiktaş yönetimi ilk teklifi 2 milyon euro'yu 2.5'a yükseltti. 3'te direnen Güneş ise bu rakama "evet" deyince "sözleşme krizi" mutlu sona bitti. Yeni sözleşme 2 yıllık olacak ve 5 milyon euro garanti para alacak Şenol Güneş'in şampiyonluk primi ise 1 milyon euro. Geride kalan iki yılda tecrübeli teknik adam 500 bin euro şampiyonluk primi almıştı. Tarafların ufak detaylar için bugün bir kez daha bir araya gelip sözleşmeyi tamamlayacakları belirtildi.

    ÇiN'DEN GELEN SERVETi REDDETTi
    Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalmak için Çin'den gelen yıllık 7.5 milyon euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce Güney Kore'den MBC Sport Plus kanalı, Jiangsu Suning'in Koreli teknik adam Yong-Soo Choi'nin yerine Şenol Güneş'in geleceği iddia etmişti. Çin ekibi, Güneş'in olumuz yanıtının ardından Capello'da karar kıldı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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