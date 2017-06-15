 En güzel gol Cenk Tosun'dan – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    En güzel gol Cenk Tosun'dan

    En güzel gol Cenk Tosun'dan

    Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü belli oldu ve Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol en güzel gol seçildi. Ronaldo, Quaresma, Neymar, Mandzukic, Lewandowski gibi isimlerin olduğu listede oyların %41'ini alan Cenk Tosun 'en güzel gol' ödülünün sahibi oldu.

    23 Kasım 2016'da Vodafone Park'ta oynanan ve ilk yarısını Beşiktaş'ın 3-0 mağlup kapattığı karşılaşmada 2. yarıda oyuna giren Cenk Tosun attığı fantastik gol ile Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşünün fitilini ateşlemişti. Bu golden sonra 2 gol daha atan siyah-beyazlılar maçı 3-0'dan 3-3'e çevirmeyi başarmıştı. Yarışmada 2'nciliği Mandzukic, 3'üncülüğü C.Ronaldo, 4'üncülüğü de Neymar elde etti.



    UEFA'nın düzenlediği yarışmanın diğer adaylarından olan Ricardo Quaresma'nın Dynamo Kiev'e attığı frikik golü ise %6 oy ile 5. sırada yer aldı.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:31
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