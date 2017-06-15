 Burak’ın el yakan maliyeti – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Burak’ın el yakan maliyeti

    Burak’ın el yakan maliyeti

    Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesine adını yazdıran 'ın durumu tamamen duygusal!..

    Önce Başkan Orman, ardından Güneş, Milli forvet için 'olumlu' görüş bildirdi. Bunun üzerine nabız yoklamaya başlayan siyah-beyazlılar, ortaya çıkan yüksek rakamların ardından bekleme kararı aldı.

    Çin kulübünün 'ı bırakmak istemediği ve teklif gelmesi halinde de 10 milyon euro'lara varan bonservis isteyeceği biliniyor. Burak da Çin'den yıllık 8 milyon euro alıyor.

    Beşiktaş'ın vereceği en yüksek ücret ise, Aboubakar'a ödenen 3.3 milyon euro. Eğer Burak, alacaklarına karşılık Çin ekibinden bonservisini ücretsiz alabilirse, siyah-beyazlıların Milli yıldızı ikna edeceği ve Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirebilecekleri ifade ediliyor.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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