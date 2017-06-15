Burak’ın el yakan maliyeti
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesine adını yazdıran Burak Yılmaz'ın durumu tamamen duygusal!..
Çin kulübünün Burak Yılmaz'ı bırakmak istemediği ve teklif gelmesi halinde de 10 milyon euro'lara varan bonservis isteyeceği biliniyor. Burak da Çin'den yıllık 8 milyon euro alıyor.
Beşiktaş'ın vereceği en yüksek ücret ise, Aboubakar'a ödenen 3.3 milyon euro. Eğer Burak, alacaklarına karşılık Çin ekibinden bonservisini ücretsiz alabilirse, siyah-beyazlıların Milli yıldızı ikna edeceği ve Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirebilecekleri ifade ediliyor.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Burak’ın el yakan maliyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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