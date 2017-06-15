''Beşiktaş'ı bırakmak çok zor''
Beşiktaş'ta 2 sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Beşiktaş'tan ayrılış nedenini anlattı.
Beşiktaş'a Şenol Güneş'le birlikte geri dönen ve 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan yardımcı antrenör Tamer Tuna, siyah-beyazlılar'dan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Tamer Tuna'nın açıklamaları şöyle;
BEŞİKTAŞ'I BIRAKMAK ÇOK ZOR
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4'te ilk 8'de oynayabilmesi için çok daha iyi bir kadro kalitesine sahip olması lazım. Beşiktaş'ı bırakmak çok zor. Ama bu bir süreç sonucu aranmış bir karar. Beşiktaş'ta her şeyi layıkıyla yaşadım. Birçok neden var.
AYRLIK KARARININ BAZI NEDENLERİ VAR
Beşiktaş'taki proje içimizden bir teknik adamın çıkabilmesiydi. Proje Şenol hocamızdan sonra benim devam etmem şeklindeydi. Ben kendi kariyerim adına bir süreç yaşıyorum. Hocamızla ve başkanla konuştum. Bu ayrılık kararının bazı nedenleri var. Ama bunlar ben ve onlar arasında kalacak.
HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIM
İngiltere ile ilgili bir planım vardı. İkinci planım da Süper Lig'le ilgiliydi. İdealist bir teknik adamım. Benim idealim her zaman Beşiktaş. Henüz hiçbir kulüple resmi bir görüşme gerçekleştirmedim. Fikret Orman çok iyi bir başkan. Ne zaman nerede bulunması gerektiğini, nerede müdahale etmesi gerektiğini çok iyi biliyor.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:54
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Galatasaray Proje Üretim Grubu kuruldu
Toplam 7
Yorum
Aslan Şimdiye kadar nerdeydiniz paranın kokusunu aldınız neymiş efendim proje üretim grubu kurulmuşmuş bencesiz parayı nasıl kaybecez diye düşünüy
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İtalya için Obradovic iddiası
Toplam 13
Yorum
mustafa ergin ataman fenerbahçeyi kıskanıyorum ve obradovic idolüm demiştir. yani eline su dökemem bukemediğim eli öperim demek istemiştir :D
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 13
Yorum
.AsLaN. elinizdeki son malı mülkü satın bakalım , daha sonrasına satılacak birşey kalmadığı zaman ne yapacaksınız merak ediyorum .. senelerdir yaşlı oyuncu alma sevdası bitmedi bitmiyor , avrupa kulüplerine göre 3 yada 5 kat maaş veriyorunuz ve pahalıya alıp ucuza ya satıyorusnuz yada satamıyorusunuz , anladığınız işlerde boy gösteriyorsunuz bu işte pro olan kişilerin yönetmesi gereken bir şeydir , amatör ruhu ego tutkusu bitmedikçe futbolseverler daha çok pişman edeceksiniz
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