 ''Beşiktaş'ı bırakmak çok zor'' – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    '''ı bırakmak çok zor''

    ''Beşiktaş'ı bırakmak çok zor''

    'ta 2 sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan , Beşiktaş'tan ayrılış nedenini anlattı.

    'a Şenol Güneş'le birlikte geri dönen ve 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan yardımcı antrenör , siyah-beyazlılar'dan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Tamer Tuna'nın açıklamaları şöyle;

    BEŞİKTAŞ'I BIRAKMAK ÇOK ZOR
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4'te ilk 8'de oynayabilmesi için çok daha iyi bir kadro kalitesine sahip olması lazım. Beşiktaş'ı bırakmak çok zor. Ama bu bir süreç sonucu aranmış bir karar. Beşiktaş'ta her şeyi layıkıyla yaşadım. Birçok neden var.

    AYRLIK KARARININ BAZI NEDENLERİ VAR
    Beşiktaş'taki proje içimizden bir teknik adamın çıkabilmesiydi. Proje Şenol hocamızdan sonra benim devam etmem şeklindeydi. Ben kendi kariyerim adına bir süreç yaşıyorum. Hocamızla ve başkanla konuştum. Bu ayrılık kararının bazı nedenleri var. Ama bunlar ben ve onlar arasında kalacak.

    HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIM
    İngiltere ile ilgili bir planım vardı. İkinci planım da Süper Lig'le ilgiliydi. İdealist bir teknik adamım. Benim idealim her zaman Beşiktaş. Henüz hiçbir kulüple resmi bir görüşme gerçekleştirmedim. Fikret Orman çok iyi bir başkan. Ne zaman nerede bulunması gerektiğini, nerede müdahale etmesi gerektiğini çok iyi biliyor.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:54
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