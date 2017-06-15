Aboubakar çıkarması!
Beşiktaş Başkanı, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Yazıcıoğlu ile önceki gece Fransa’nın Lorient şehrine gitti. Yapılan görüşmenin ardından dün İstanbul’a döndü. Orman, Lorient kulübüne Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Başkan, kiralama bedeli olarak Fransız temsilcisine 3 milyon euro önerdi.
BU YIL SATIN ALAMAYIZ
Aboubakar'ın bonservisinin %30'una sahip olan Porto kulübüyle görüşme yaptıklarını ancak asıl söz sahibinin kendileri olduğu için Fransa'ya kadar geldiğini belirten Orman; "Aboubakar'ı seneye de takımımızda görmek istiyoruz. Ancak FFP kuralları gereği 9-10 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeme imkanımız yok. Sizden Aboubakar'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak istiyoruz. Bunun karşılığında da 1 senelik 3 milyon euro ödemeye hazırız" dedi.
BAŞKAN BİR HAFTA SÜRE VERDİ
Fransız yetkililerin de, Başkan Orman'ın bizzat gelerek bu konuyla ilgilenmesinin önemli bir davranış olduğunu belirterek, "Biz de bu transfer konusunda henüz son kararımızı vermedik. İlk düşüncemiz Aboubakar'ı satarak para kazanmak. Ancak istediğimiz rakamı veren bir kulüp henüz yok. Bir süre daha bekleyelim, eğer şartlarda anlaşırsak teklifinize sıcak bakabiliriz" yanıtını verdiler. Başkan Orman'ın, Fransız yetkililerden en geç bir hafta içinde yanıt istediği öğrenildi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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