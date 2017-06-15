 Aboubakar çıkarması! – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
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    çıkarması!

    Aboubakar çıkarması!

    Beşiktaş Başkanı, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Yazıcıoğlu ile önceki gece Fransa’nın Lorient şehrine gitti. Yapılan görüşmenin ardından dün İstanbul’a döndü. Orman, Lorient kulübüne için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Başkan, kiralama bedeli olarak Fransız temsilcisine 3 milyon euro önerdi.

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Fikret Orman, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Aboubakar için yapılacak görüşmeleri bizzat yönetiyor. Önceki gece yönetici arkadaşları Umut Güner ve Şafak Yazıcıoğlu'yla birlikte Fransa'ya giden Başkan Orman; Kamerunlu forvetin bonservisinin %70'inde hak sahibi olan Lorient kulübü yetkilileriyle bir araya geldi.

    BU YIL SATIN ALAMAYIZ
    'ın bonservisinin %30'una sahip olan Porto kulübüyle görüşme yaptıklarını ancak asıl söz sahibinin kendileri olduğu için Fransa'ya kadar geldiğini belirten Orman; "Aboubakar'ı seneye de takımımızda görmek istiyoruz. Ancak FFP kuralları gereği 9-10 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeme imkanımız yok. Sizden Aboubakar'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak istiyoruz. Bunun karşılığında da 1 senelik 3 milyon euro ödemeye hazırız" dedi.

    BAŞKAN BİR HAFTA SÜRE VERDİ
    Fransız yetkililerin de, Başkan Orman'ın bizzat gelerek bu konuyla ilgilenmesinin önemli bir davranış olduğunu belirterek, "Biz de bu transfer konusunda henüz son kararımızı vermedik. İlk düşüncemiz Aboubakar'ı satarak para kazanmak. Ancak istediğimiz rakamı veren bir kulüp henüz yok. Bir süre daha bekleyelim, eğer şartlarda anlaşırsak teklifinize sıcak bakabiliriz" yanıtını verdiler. Başkan Orman'ın, Fransız yetkililerden en geç bir hafta içinde yanıt istediği öğrenildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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