Vincent harekatı
Vincent Aboubakar için Porto’yu ikna edemeyen Kara Kartal bonservisinin %70’ini elinde tutan Lorient’le masaya oturdu.
Orman ve Güner, Fransa'ya giderek Lorient ile anlaşmaya çalışacak. Aboubakar'ın bonservisinde %70 söz sahibi olan Fransız ekibinin, Porto'nun Kamerunlu oyuncuyu kiralaması durumunda da 6 milyon euro talep etme hakkı bulunuyor.
Beşiktaş yönetimi ilk olarak Aboubakar'ı bonservisi ile almaya çalışacak. Lorient ile el sıkışılması durumunda yeniden Porto ile görüşecek olan futbol komitesi, Kamerunlu futbolcunun transferini tamamlamaya çalışacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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