 Vincent harekatı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vincent harekatı

    Vincent harekatı

    için ’yu ikna edemeyen Kara Kartal bonservisinin %70’ini elinde tutan Lorient’le masaya oturdu.

    Kamerunlu forvet Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen Beşiktaş, temaslarını sürdürüyor. Başkan Fikret Orman ve futbol komitesi sorumlusu Umut Güner, ilk olarak ile masaya oturmuştu. Görüşmeden sonuç çıkmayınca siyah-beyazlılar rotasını Fransa'ya çevirdi.

    Orman ve Güner, Fransa'ya giderek Lorient ile anlaşmaya çalışacak. Aboubakar'ın bonservisinde %70 söz sahibi olan Fransız ekibinin, Porto'nun Kamerunlu oyuncuyu kiralaması durumunda da 6 milyon euro talep etme hakkı bulunuyor.

    Beşiktaş yönetimi ilk olarak Aboubakar'ı bonservisi ile almaya çalışacak. Lorient ile el sıkışılması durumunda yeniden Porto ile görüşecek olan futbol komitesi, Kamerunlu futbolcunun transferini tamamlamaya çalışacak.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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