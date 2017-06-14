Vida’yı sökmek 17 milyon euro
D. Kiev kulübü Vida için 9 milyon euro bonservis isterken, Hırvat oyuncu ise siyah-beyazlılardan 2 yıllık sözleşme için 8 milyon euro ücret talep etti.
HAFTA SONUNA KADAR SÜRE
Bu rakamlar siyah-beyazlı yönetimin keyfini kaçırırken, bir diğer sıkıntılı haber de Vida'nın ailesinden geldi. Birkaç gün sonra Vida'nın resmi nikahlı eşi olmaya hazırlanan Ivana Gugic, 2 yaşındaki oğulları David'i, Kiev'deki bir İngiliz ana okula kayıt ettirdiklerini açıkladı. Vida cephesinden gelen bu haber üzerine yöneticiler, tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçerek, oyuncudan bu hafta sonuna kadar kesin kararını vermesini talep ettiler.
BİLİC'TEN DESTEK İSTEDİLER
Vida, önümüzdeki günlerde Istria'da evleniyor. Ivana Gugic ile dünya evine girecek olan Vida'nın düğün davetlileri arasında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic de bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, iyi ilişkiler içinde oldukları Bilic'ten Vida'nın transferi konusunda 'destek' olmasını istediği öğrenildi. Düğüne, Beşiktaş'ın transferi gündemde olan Matej Mitrovic'in de katılacağı belirtildi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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