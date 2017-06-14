 Vida’yı sökmek 17 milyon euro – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’yı sökmek 17 milyon euro

    Vida’yı sökmek 17 milyon euro

    D. Kiev kulübü için 9 milyon euro bonservis isterken, Hırvat oyuncu ise siyah-beyazlılardan 2 yıllık sözleşme için 8 milyon euro ücret talep etti.

    'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Domagoj 'nın maliyeti, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan türden. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Hırvat stoperi renklerine bağlamak istemesi durumunda kasasından 17 milyon euro (Yaklaşık 70 milyon TL) gibi bir rakam çıkacak. Bu rakamın detaylandırılması ise şöyle... F.Bahçe'nin Simon Kjaer ve Martin Skrtel'e ödediği rakamlar, sürekli olarak Beşiktaş'ın önüne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımda kaptan Oğuzhan bile hazırda 1.6 milyon euro'ya oynarken, iki stoperin 4 milyon euro'nun üzerindeki kazançları can sıkıyor. Bir süredir görüşmelerin devam ettiği Vida menajeri aracılığıyla, "Sizden fazlasını istemiyorum. Türkiye'nin ortalamasını istiyorum. Benden 5 yaş büyük Skrtel kadar istiyorum" diyerek Slovak oyuncuyu örnek gösterdi.

    HAFTA SONUNA KADAR SÜRE
    Bu rakamlar siyah-beyazlı yönetimin keyfini kaçırırken, bir diğer sıkıntılı haber de Vida'nın ailesinden geldi. Birkaç gün sonra Vida'nın resmi nikahlı eşi olmaya hazırlanan Ivana Gugic, 2 yaşındaki oğulları David'i, Kiev'deki bir İngiliz ana okula kayıt ettirdiklerini açıkladı. Vida cephesinden gelen bu haber üzerine yöneticiler, tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçerek, oyuncudan bu hafta sonuna kadar kesin kararını vermesini talep ettiler.

    BİLİC'TEN DESTEK İSTEDİLER
    Vida, önümüzdeki günlerde Istria'da evleniyor. Ivana Gugic ile dünya evine girecek olan Vida'nın düğün davetlileri arasında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic de bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, iyi ilişkiler içinde oldukları Bilic'ten Vida'nın transferi konusunda 'destek' olmasını istediği öğrenildi. Düğüne, Beşiktaş'ın transferi gündemde olan Matej Mitrovic'in de katılacağı belirtildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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