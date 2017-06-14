 Vermaelen evlendi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vermaelen evlendi

    Vermaelen evlendi
    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Belçikalı stoper , iki çocuğunun annesi manken Polly Parsons ile evlendi. İtalya'da yapılan nikaha aynı menajerin oyuncusu olan F.Bahçe'nin Hollandalı forveti Robin van Persie'nin de katılması gözden kaçmadı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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