 Ufuk Sarıca'nın doğum günü kutlandı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    'nın doğum günü kutlandı

    <a href="/index/ufuk-sarica?id=37058e66-f7ba-42f3-8514-3181e35c5b9e" class="" rel="tag">Ufuk Sarıca</a>'nın doğum günü kutlandı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Sompo Japan'da başantrenör 'nın doğum günü kutlandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nın 45. yaş gününün, Sompo Japan takımının Fenerbahçe müsabakası öncesi kamp yaptığı otelde akşam yemeği sonrası pasta kesilerek kutlandığı belirtildi.

    Sarıca'nın, üzerinde arması bulunan pastayı kestiği, oyuncular ile teknik heyetteki diğer isimlerin de kendisini kutladığı aktarıldı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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