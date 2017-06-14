Ufuk Sarıca'nın doğum günü kutlandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın doğum günü kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ufuk Sarıca'nın 45. yaş gününün, Beşiktaş Sompo Japan takımının Fenerbahçe müsabakası öncesi kamp yaptığı otelde akşam yemeği sonrası pasta kesilerek kutlandığı belirtildi.
Sarıca'nın, üzerinde Beşiktaş arması bulunan pastayı kestiği, oyuncular ile teknik heyetteki diğer isimlerin de kendisini kutladığı aktarıldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
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GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
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Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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