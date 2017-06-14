Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ufuk Sarıca'nın 45. yaş gününün, Beşiktaş Sompo Japan takımının Fenerbahçe müsabakası öncesi kamp yaptığı otelde akşam yemeği sonrası pasta kesilerek kutlandığı belirtildi.



Sarıca'nın, üzerinde Beşiktaş arması bulunan pastayı kestiği, oyuncular ile teknik heyetteki diğer isimlerin de kendisini kutladığı aktarıldı.