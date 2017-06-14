 Teşekkürler Tamer Tuna – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Teşekkürler

    Teşekkürler Tamer Tuna
    , yardımcı antrenör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada. "Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız , görevinden ayrılmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz" denildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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