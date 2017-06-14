 Ozzie el yakıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Ozzie el yakıyor

    Ozzie el yakıyor

    Başkan Orman, Sevilla’dan sonra Roma’nın talip olduğu Oğuzhan için, “Eğer Vida 9 ederse, Oğuzhan 29 milyon euro eder” dedi.

    kaptanı , Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Milli yıldıza ilk olarak İspanyanın Sevilla klubü talip oldu. Adından Monchi'nin başına geçtiği İtalyanın Roma kulübü de siyah-beyazlıların kaptanı için girişimlere başladı.

    İtalyan ekibi menajerler aracılığıyla sırasıyla "7-9-11 milyon euro'luk teklifler getirsek neler olur?" diyerek zemin yokluyorlar. Beşiktaş yönetimi bu rakamlara yanıt bile vermezken, Başkan Fikret Orman'ın da yakın çevresine, "Bizim listemizdeki isimlerden biri olan 28 yaşındaki stoper Domagoj Vida'ya 9 milyon euro isteniyorsa, 25 yaşındaki benim 10 numaram Oğuzhan Özyakup için 19 değil 29 milyon euro isterim" dediği öğrenildi.

    Beşiktaş yönetiminin, menajerlerin getirdiği teklifleri ise bile koymuyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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