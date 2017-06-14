Ozzie el yakıyor
Başkan Orman, Sevilla’dan sonra Roma’nın talip olduğu Oğuzhan için, “Eğer Vida 9 ederse, Oğuzhan 29 milyon euro eder” dedi.
İtalyan ekibi menajerler aracılığıyla sırasıyla "7-9-11 milyon euro'luk teklifler getirsek neler olur?" diyerek zemin yokluyorlar. Beşiktaş yönetimi bu rakamlara yanıt bile vermezken, Başkan Fikret Orman'ın da yakın çevresine, "Bizim listemizdeki isimlerden biri olan 28 yaşındaki stoper Domagoj Vida'ya 9 milyon euro isteniyorsa, 25 yaşındaki benim 10 numaram Oğuzhan Özyakup için 19 değil 29 milyon euro isterim" dediği öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin, menajerlerin getirdiği teklifleri ise bile koymuyor.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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