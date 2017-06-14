Kara Kartal’da yol ayrımı

Beşiktaş, bu transfer döneminde Talisca, Adriano ve Caner için toplam 4 milyon 450 bin euro öderken; Rhodolfo'dan ise 1.4 milyon euro gelir elde etti.

Halihazırda 3 milyon euro'luk açığı kapatmak zorunda olan Beşiktaş, ayrıca bir stoper ile bir de forvet transferi yapmak istiyor. Aboubakar için Lorient ve Porto 10 milyon euro'da diretiyor. Vida için Dinamo Kiev 9 milyon euro istiyor. Beşiktaş iki gözdesine imza attırmaya karar verse bile 22 milyon euro bulmak zorunda. Bu da yeni sezonda düşünülmeyen oyuncular Milosevic, Beck, Gökhan İnler, Veli, Aras, Boyko, Pektemek ve Pedro Franco'nun bonservisleri ile gitmesine anlamına geliyor.