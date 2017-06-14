Başkan Orman, Ege Bölgesi Beşiktaş taraftar derneklerinin İzmir'deki bir düğün salonunda düzenlediği iftarda yaptığı konuşmada, bu kadar gülen yüzü gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulüp olarak zor günlerden geldiklerini kaydeden Orman, "Hep beraber Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara inandık. O süreci hep beraber geçtik. İlk geldiğimizde, ilk konuşmamızda da söylemiştik. Zor olacak evet. 'Yağmurlu günlerden, karlı günlerden geliyoruz ama güneşli günler de gelecek.' dedik. Hamdolsun güneşli günler, güzel günler yaşıyoruz." diye konuştu.

Orman, Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi de kutlayarak, "İzmir'e gelme açısından bir vesile daha oldu. Hiç olmazsa takımımız da İzmir'e gelecek, taraftarlarımızla buluşma fırsatı bulacak. Onun için de çok mutlu olduğumuzu ifade edeyim." şeklinde görüş belirtti.

Sadece Beşiktaş aşkıyla, Beşiktaşlılara hizmet için göreve geldiklerini kaydeden Orman, şöyle konuştu:

"Bir tek hesabımız var. Görev süremiz bittikten sonra yine sizlerin arasına geldiğimde aynı itibarla karşılanmak, aynı itibarı görmek. Onun için de Allah yolumuzu açık ediyor. İyi ramazanlar olsun, iyi bayramlar olsun hepinize. Allah bu mutlulukların tekrarını yaşamayı nasip etsin. Üst üste iki şampiyonluk yaptık, inşallah 4 de yaparız diye ümit ediyorum. Bugünlere gelene kadar hiç hak yemedik, hiç Beşiktaşlının hakkını yedirmedik. Herkese saygılı olduk ve Türkiye'nin en büyük camiasının Beşiktaş olduğunu hamdolsun herkese gösterdik."

Fikret Orman, konuşmasının ardından tüm masaları gezerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

İftara kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile eski Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da katıldı.