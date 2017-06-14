 Gignac için teklif yok! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    için teklif yok!

    Gignac için teklif yok!
    'ın listesinde olduğu iddia edilen Andre Gignac'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Tigres kulübü başkanı, daha önce F.Bahçe iddialarını yalanlarken, dün de kulübün yöneticisi Miguel Angel Garza'dan benzeri açıklama geldi. Garza, "Resmi olarak da gayrı resmi olarak da bir teklif yok. 'ın, kulübün diğer oyuncularıyla devam ettiği gibi bizimle devam edeceğini bir kez daha söylemek istedim" dedi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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