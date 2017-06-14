 Franco’ya talip yok – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Franco’ya talip yok

    Franco’ya talip yok
    'ın Kolombiyalı stoperi 'dan geleceği ile ilgili açıklama geldi. Kiralık sözleşmesi bitip Beşiktaş'a dönen Franco, "Geleceğim hala belirsiz, çünkü hiçbir kulübün ilgisini çekmedim. Beşiktaş da beni istemiyor" ifadesini kullandı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Franco’ya talip yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.