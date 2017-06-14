 Ekrem’in mutlu günü – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Ekrem’in mutlu günü

    Ekrem’in mutlu günü
    Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan taraftarı tekerlekli sandalyeye mahkum 14 yaşındaki Ekrem Can Demir'e, Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği tarafından forma hediye edildi. Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum Beşiktaş taraftarı Ekrem'in sevinci tüm ailesini duygulandırdı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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