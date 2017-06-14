 Demba Ba: Döneceğim – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    : Döneceğim

    Demba Ba: Döneceğim
    Beşiktaş'ın Senegalli forveti , yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Çin kulübüyle görüşmeye giden ve önümüzdeki hafta ameliyat olacak yıldız oyuncunun, "Kulübümden bonservisimi isteyeceğim. Operasyonum da başarılı geçerse, birkaç ay içinde idmanlara başlarım" dediği ifade edildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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