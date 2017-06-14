 Dalgakıran: Alarm çalıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Dalgakıran: Alarm çalıyor

    Dalgakıran: Alarm çalıyor
    'ın eski yöneticisi , Orman yönetiminin sportif açıdan oldukça başarılı olduğunu söyledi. Dalgakıran, "Ancak Beşiktaş'ın borç hanesi de yükseliyor. Yönetim acil bir şekilde bu konuya yönelmedi. Beşiktaş'ın çok iyi mali politikasının olması gerekiyor. Alarm zilleri çaldığını biliyoruz" dedi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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