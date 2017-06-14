Burak Yılmaz’a onay
Çin ekibi Beijing Guoan’da forma giyen milli forvet için Başkan Orman’dan sonra teknik patron Şenol Güneş, “Şartlar uygun olursa bizimle olmasını isterim” diye konuştu.
BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
Burak Yılmaz da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, alacakları karşılığında serbest kalma ihtimali var. Bu durumda Burak, Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Siyah-beyazlı takımda 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarından forma giyen Burak, çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
Burak Yılmaz’a onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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