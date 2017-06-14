Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş, Lyon maçı sonrası verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl UEFA kupalarından men cezası için UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.