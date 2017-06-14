 Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu

    Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu

    Beşiktaş, Lyon maçı sonrası verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl UEFA kupalarından men cezası için UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu.

    Siyah-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:29
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