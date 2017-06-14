Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu
Beşiktaş, Lyon maçı sonrası verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl UEFA kupalarından men cezası için UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:29
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Brad Pitt gibiydi
Toplam 21
Yorum
serkan cahil kafalı futbolu takip etmediğin ve anlamadığın için yorum yapma...adamın nasıl top oynadığını bile bilmiyorsun
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Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 3
Yorum
STS HELAL OLSUN BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞ YÖNETEMEYENLERİMİZ..KESİN ŞAMPUAN OLURUZ BU SEZON YİNE
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Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Sanki kendisi sütten cikmıs ak kasık ! Zaladspor sempatizanı sende ! Syn, Özbek Dursun...Sen Git !
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