Aboubakar şoku!

Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu sabah Fransa'ya giderek Lorient Kulübü yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmede anlaşmanın sağlanamadığı ve her iki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Aboubakar'ın bonservisinin büyük kısmını elinde bulunduran Lorient'in oyuncuyu Beşiktaş'a verme konusunda zorluk çıkartma niyetinde olmadığı ancak kiralamaya da yanaşmadığı ve bonservis bedeli istediği bildirildi.



Beşiktaş transfer komitesi Lorient ile anlaşma sağladıktan sonra Porto ile bonservisin kalan kısmı için pazarlık yapacak.