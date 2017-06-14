 Aboubakar şoku! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    şoku!

    Aboubakar şoku!

    kadroda tutmak için yoğun çaba harcadığı için Porto'dan sonra Fransız kulübü ile görüştü.

    Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu sabah Fransa'ya giderek Kulübü yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmede anlaşmanın sağlanamadığı ve her iki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. 'ın bonservisinin büyük kısmını elinde bulunduran Lorient'in oyuncuyu 'a verme konusunda zorluk çıkartma niyetinde olmadığı ancak kiralamaya da yanaşmadığı ve bonservis bedeli istediği bildirildi.

    Beşiktaş transfer komitesi Lorient ile anlaşma sağladıktan sonra Porto ile bonservisin kalan kısmı için pazarlık yapacak.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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