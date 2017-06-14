Aboubakar şoku!
Beşiktaş kadroda tutmak için yoğun çaba harcadığı Aboubakar için Porto'dan sonra Fransız kulübü Lorient ile görüştü.
Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu sabah Fransa'ya giderek Lorient Kulübü yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmede anlaşmanın sağlanamadığı ve her iki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Aboubakar'ın bonservisinin büyük kısmını elinde bulunduran Lorient'in oyuncuyu Beşiktaş'a verme konusunda zorluk çıkartma niyetinde olmadığı ancak kiralamaya da yanaşmadığı ve bonservis bedeli istediği bildirildi.
Beşiktaş transfer komitesi Lorient ile anlaşma sağladıktan sonra Porto ile bonservisin kalan kısmı için pazarlık yapacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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