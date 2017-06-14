 20 Haziran’da açılıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    20 Haziran’da açılıyor

    20 Haziran’da açılıyor
    'nda yaz dönemi 20 Haziran'da başlıyor. 6-15 yaş arası sporcu adaylarının katılacağı okullarda teorik ve pratik futbol eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek; dikkat çeken oyuncular altyapıda değerlendirilecek.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    20 Haziran’da açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.