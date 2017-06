Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yazarımız Turgay Demir'e transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilen tüm gerçekleri anlattı. Ahmet Çebi'nin ofisinin bahçesinde yapılan bu çok özel röportajda İkinci Başkan Çebi; Marcelo'dan Vida 'ya, Aboubakar'dan Quaresma'ya, Demba Ba'dan Gökhan Töre'ye kadar tüm futbolcularla ilgili merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı."Brezilyalı stoperimiz Marcelo için çok şeyler konuşuluyor. Onun için kulübümüze teklif geldiği doğru. Bizim yönetim olarak düşüncemiz belli, ederini bulan her futbolcuyu satmaktan yanayız. Genel stratejimiz geçen seneki kadroyu aynen koruyup, 1 sol stoper almaktı. Ama ederini bulup da giden oyuncu olursa, onların yerine de oyuncular alacağız. Marcelo'nun ederi de bana göre 10 milyon euro. Bunu bulursa satarız! Lyon ile Çin'de bir maç yapacağız. Marcelo, Lyon forması mı giyecek, Beşiktaş forması mı giyecek; doğrusu ben de çok merak ediyorum.""Marcelo satarsak, bir stoper daha alırız. Zaten şu anda mevcut durumda elimizdeki kadroyu koruyacağız, amacımız bu... Eğer Marcelo kalırsa 1, giderse 2 stoper alacağız. Bu Vida mıdır? Evet olabilir, çaba harcıyoruz, hocamız da istiyor. Elbette görüştüğümüz başka isimler de var. Başkanımıza bu transferi her sorduklarında 'Bizde Vida yok, Tornavida var' diyor. Belki de Başkanımız mesaj vermek istiyor! (Çebi, Turgay Demir'in 'Ne gibi bir mesaj? Tornavida ile Vida'yı söküp alırız mı demek istiyor?' benzetmesine ise gülümseyerek yanıt veriyor).Demba BA çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tekrarolacağı için. Bu konuda 1-2 aylık süreyi de göze aldık. Çin'de. Bu durumu bozacak 2 şey olabilir. Birincisi bonservisini alamazsa biz bonservis ödemeyiz! İkincisi sakatlığı beklediğimizden çok uzun sürecekse (ki bu ameliyattan sonra belli olacak, yani 1 sezon oynayamazsa) o zaman."Aboubakar'ın kalmasını istiyoruz. Bunun için de tekliflerimizi yaptık. Porto kulübüyle, Aboubakar'ın önceki kulübü Lorient arasında da bazı pürüzler var. Bizi ilgilendiren, teklifimizin olumlu cevaplandırılması. Bizden daha iyi teklif veren biri çıkmazsa, (ki bunu yapsalar da, önce Aboubakar'ı da ikna etmeleri gerekiyor. Çünkü oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istiyor), Aboubakar'ın kalacağına dair bir hisse sahibim. Eğer kalmazsa, Başkanımızın B ve C planları da kesinlikle hazır, kimsenin bu konuda bir korkusu olmasın."GÖKHAN Töre'nin durumu çok merak ediliyor. Oraya gider mi, buraya gider mi diye soruluyor. Gökhan Töre'den çok faydalanamadık, bence bu yetenekteki bir oyuncudan faydalanmamız gerekiyor. Hocamızın da düşüncesi bu yönde. Hep birlikte göreceğiz.""Mitroviç'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazıları onu erkenden eleştirdi ama o iyi bir oyuncu. Fakat kulübün menfaatine olacak şekilde bir teklif gelirse, biz de gideceği yerde oynayacağına ve kendine geliştireceğini inanırsak; onu da kiralık olarak verebiliriz.Beşiktaş olarak bütün imkanlarımızı çok doğru kullanmak zorundayız. Bunu yapıyoruz. Talisca'nın bir yıl daha bizimle kalacağı kesinleşti, bunda bir sıkıntı yok. Ama gelecek yıl bonservisini alır mıyız, o da yaşanacak yeni sezona ve sonraki gelişmelere bağlı."Ricardo Quaresma'nın ederini herkes merak ediyor ama bunu söylememiz için birinin bizden Portekizli oyuncu için teklif istemesi lazım. Quaresma çok iyi bir sezon geçirdi, taraftarımız onu seçiyor. Çok başarılı ve çok özel bir oyuncu. Gitmesini asla istemeyiz ama ederini bulursa gitmesi normal. Böyle bir durum olursa, ben de yönetimde oyumu bu yönde kullanırım. Bu söylediklerim bütün futbolcular için de geçerlidir."