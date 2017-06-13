Tornavida ile Vida'yı söküp alırız
Turgay Demir’in yaptığı Ahmet Nur Çebi röportajından Kara Kartal’ın yeni stoperinin kim olacağı ortaya çıktı: "Hırvat oyuncuyu almak için çaba harcıyoruz, hocamız da istiyor. Başkan her Vida sorusunda 'Bizde tornavida var' yanıtını veriyor. Belki de bir mesaj veriyordur!.."
BEN DE MERAK EDİYORUM
"Brezilyalı stoperimiz Marcelo için çok şeyler konuşuluyor. Onun için kulübümüze teklif geldiği doğru. Bizim yönetim olarak düşüncemiz belli, ederini bulan her futbolcuyu satmaktan yanayız. Genel stratejimiz geçen seneki kadroyu aynen koruyup, 1 sol stoper almaktı. Ama ederini bulup da giden oyuncu olursa, onların yerine de oyuncular alacağız. Marcelo'nun ederi de bana göre 10 milyon euro. Bunu bulursa satarız! Lyon ile Çin'de bir maç yapacağız. Marcelo, Lyon forması mı giyecek, Beşiktaş forması mı giyecek; doğrusu ben de çok merak ediyorum."
GÜLÜMSEMELİ YANIT!
"Marcelo satarsak, bir stoper daha alırız. Zaten şu anda mevcut durumda elimizdeki kadroyu koruyacağız, amacımız bu... Eğer Marcelo kalırsa 1, giderse 2 stoper alacağız. Bu Vida mıdır? Evet olabilir, çaba harcıyoruz, hocamız da istiyor. Elbette görüştüğümüz başka isimler de var. Başkanımıza bu transferi her sorduklarında 'Bizde Vida yok, Tornavida var' diyor. Belki de Başkanımız mesaj vermek istiyor! (Çebi, Turgay Demir'in 'Ne gibi bir mesaj? Tornavida ile Vida'yı söküp alırız mı demek istiyor?' benzetmesine ise gülümseyerek yanıt veriyor).
DEMBA'DA 2 ŞART
"Demba BA çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tekrar ameliyat olacağı için birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Bu konuda 1-2 aylık süreyi de göze aldık. Çin'de bonservis sorununu halledip gelirse, biz kalmasını istiyoruz. Bu durumu bozacak 2 şey olabilir. Birincisi bonservisini alamazsa biz bonservis ödemeyiz! İkincisi sakatlığı beklediğimizden çok uzun sürecekse (ki bu ameliyattan sonra belli olacak, yani 1 sezon oynayamazsa) o zaman kalmasına gerek yok."
ABOUBAKAR KALIR
"Aboubakar'ın kalmasını istiyoruz. Bunun için de tekliflerimizi yaptık. Porto kulübüyle, Aboubakar'ın önceki kulübü Lorient arasında da bazı pürüzler var. Bizi ilgilendiren, teklifimizin olumlu cevaplandırılması. Bizden daha iyi teklif veren biri çıkmazsa, (ki bunu yapsalar da, önce Aboubakar'ı da ikna etmeleri gerekiyor. Çünkü oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istiyor), Aboubakar'ın kalacağına dair bir hisse sahibim. Eğer kalmazsa, Başkanımızın B ve C planları da kesinlikle hazır, kimsenin bu konuda bir korkusu olmasın."
TÖRE'Yi GÖRECEĞiZ
"GÖKHAN Töre'nin durumu çok merak ediliyor. Oraya gider mi, buraya gider mi diye soruluyor. Gökhan Töre'den çok faydalanamadık, bence bu yetenekteki bir oyuncudan faydalanmamız gerekiyor. Hocamızın da düşüncesi bu yönde. Hep birlikte göreceğiz."
MiTROViC İYİ OYUNCU
"Mitroviç'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazıları onu erkenden eleştirdi ama o iyi bir oyuncu. Fakat kulübün menfaatine olacak şekilde bir teklif gelirse, biz de gideceği yerde oynayacağına ve kendine geliştireceğini inanırsak; onu da kiralık olarak verebiliriz.
TALiSCA BiZiMLE
"Beşiktaş olarak bütün imkanlarımızı çok doğru kullanmak zorundayız. Bunu yapıyoruz. Talisca'nın bir yıl daha bizimle kalacağı kesinleşti, bunda bir sıkıntı yok. Ama gelecek yıl bonservisini alır mıyız, o da yaşanacak yeni sezona ve sonraki gelişmelere bağlı."
QUARESMA SATILABiLiR
Ricardo Quaresma'nın ederini herkes merak ediyor ama bunu söylememiz için birinin bizden Portekizli oyuncu için teklif istemesi lazım. Quaresma çok iyi bir sezon geçirdi, taraftarımız onu seçiyor. Çok başarılı ve çok özel bir oyuncu. Gitmesini asla istemeyiz ama ederini bulursa gitmesi normal. Böyle bir durum olursa, ben de yönetimde oyumu bu yönde kullanırım. Bu söylediklerim bütün futbolcular için de geçerlidir."
ÖZEL RÖPORTAJ: TURGAY DEMİR
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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