Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ta teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan antrenör Tamer Tuna görevinden ayrıldı.
Yayımlanan teşekkür mesajı şu şekilde :
''Teşekkürler Tamer Tuna, Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır.Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:13
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Şampiyon olacağız
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Aydınfb Kulübün tapusunuda verseydiniz bari Aziz Yıldırım'ın son kazığı olabilir ama Aykut Kocaman'ın açıklamaları ile sorumlu hoca diyecekler.
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Güneydoğu operasyonu
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Konya Başkan konuyada gelsin ersunun yerine lucescu gelsin o zaman bakın başarı nasıl geliyor, 10 tane yıldızda gelsede ersunla başarı olmaz
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Fikret Orman: Hedef dünyanın zirvesi!
Toplam 17
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1907 sizi bu sene kim kurtaracak sen onu düşün
Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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