 Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı

    Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı

    Beşiktaş'ta teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan antrenör Tamer Tuna görevinden ayrıldı.

    2 sezon boyunca Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna teknik direktörlük teklifleri aldığını ve bunları değerlendiremk istediğini daha önce açıklamıştı. Siyah Beyazlı kulüp adı Osmanlıspor ile anılan Tamer Tuna için resmi siteden bir teşekkür mesajı yayınladı.

    Yayımlanan teşekkür mesajı şu şekilde :

    ''Teşekkürler Tamer Tuna, Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır.Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.