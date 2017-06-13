Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan antrenör Tamer Tuna görevinden ayrıldı.

2 sezon boyunca Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna teknik direktörlük teklifleri aldığını ve bunları değerlendiremk istediğini daha önce açıklamıştı. Siyah Beyazlı kulüp adı Osmanlıspor ile anılan Tamer Tuna için resmi siteden bir teşekkür mesajı yayınladı.



Yayımlanan teşekkür mesajı şu şekilde :



''Teşekkürler Tamer Tuna, Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır.Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.