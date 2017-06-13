 Kupanın yeni adresi Tekirdağ – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Kupanın yeni adresi Tekirdağ

    Kupanın yeni adresi Tekirdağ
    BEŞİKTAŞ şampiyonluk kupası, önceki gün Edirne'de Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarıyla buluşturuldu. Beşiktaş'ın, şampiyonluk kupasını 18 ilde taraftarlarıyla buluşturması projesi kapsamında Edirne'ye getirildi. Beşiktaş Vodofone Park Stadı güvenlik görevlileri tarafından Edirne'ye getirilen kupa bugün Tekirdağ'a götürülecek.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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