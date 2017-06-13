 Kim satılacak? – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Kim satılacak?

    Kim satılacak?

    Beşiktaş, FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak için girişimlerini hızlandırdı.

    Talisca'yı 2 milyon euro'ya Benfica'dan kiralayan, Caner'in bonservisini 750 bin euro'ya alan, Adriano'nun sözleşmesinde yer alan 1.7 milyon euro'luk da bonus Barça'ya gönderen yönetim; FFP gereği Beşiktaş 4 milyon 450 bin euro'luk futbolcu satışı yapmak zorunda. Rhodolfo'dan 1.4 milyon euro kazanan Kartal, 3 milyon 50 bin euro'luk açğı kapatmak izin Milosevic, Beck, , Veli, Aras, Boyko, Pektemek ve Franco'dan bir veya ikisini satmak zorunda.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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