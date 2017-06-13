 Karaman gelmiyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Karaman gelmiyor

    Karaman gelmiyor

    Beşiktaş'a 'dan soğuk duş.

    Gurbetçi oyuncu daha önce siyah-beyazlılara ön protokol imzalamıştı. Fakat Hannover, Bundesliga'ya yükselince 2 Mayıs'ta Alman Futbol Federasyonu'na Kenan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanacağını bildirdi. Kenan da cuma günü opsiyon hakkını onaylayınca bu transfer suya düştü.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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