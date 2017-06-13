Karaman gelmiyor

Beşiktaş'a Kenan Karaman'dan soğuk duş.

Gurbetçi oyuncu daha önce siyah-beyazlılara ön protokol imzalamıştı. Fakat Hannover, Bundesliga'ya yükselince 2 Mayıs'ta Alman Futbol Federasyonu'na Kenan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanacağını bildirdi. Kenan da cuma günü opsiyon hakkını onaylayınca bu transfer suya düştü.