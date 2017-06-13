 Fikret Orman: Hedef dünyanın zirvesi! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    : Hedef dünyanın zirvesi!

    Fikret Orman: Hedef dünyanın zirvesi!
    Başkan , Beşiktaş Dergisi'nin şampiyonluk sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Orman, "Camiamızdaki gibi bir aile ortamına sahip olan futbol takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına dair en ufak şüphem yok. Varılan hiçbir hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç. Şimdi daha çok çalışmalı ve Beşiktaşımız'ın armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine taşımalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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