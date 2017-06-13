 Celal Kolot’tan Orman’a övgü – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ’tan Orman’a övgü

    Celal Kolot’tan Orman’a övgü
    Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden , haber1903'e konuştu. Kolot, "Fikret Orman yönetimi benim de muhalefet yapmama, çok eleştiri yapamama rağmen inanılmaz başarılı 3-4 sene geçirdi, takdir etmek lazım. Yeni stat, üst üste iki şampiyonluk ve 3'üncü yıldız. Bundan sonra Beşiktaş'ın çıtayı yükseltmesi lazım" ifadesini kullandı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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