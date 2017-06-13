Geçen sezon Şenol Güneş'in 'sıkıntılı diyerek veto ettiği Mario Balotelli, yine gündeme geldi. İtalyan oyuncuya destek ise Quaresma'dan geldi. Q7, "Balotelli'yi seviyorum, onun adına özür dilerim. Başarısız olmasının nedeni kendi hataları yüzünden. Benim gibi, yanlış seçimlerinden dolayı en çok o suçlanabilir. Mario ile güzel günler geçirdim. Büyük bir kalbi var, iyi bir çocuk olduğunu biliyorum" dedi.