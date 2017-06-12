 Üçüncü yıldız uçağa da eklendi – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Üçüncü yıldız uçağa da eklendi

    Üçüncü yıldız uçağa da eklendi
    3. yıldız formadan sonra uçağa da eklendi. Napoli ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından itibaren deplasman maçlarına siyah-beyaz renkler ve logosuyla donatılan uçağıyla giden Beşiktaş artık 3 yıldızlı uçağı ile uçacak.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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