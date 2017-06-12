 Titi bombası – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Titi bombası

    Titi bombası

    Siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten 29 yaşındaki sambacıya 500 bin euro imza parası verecek. 3 senelik imza atacak Titi, yıllık 1 milyon 250 bin euro alacak.

    , transferde ilk bombayı patlattı. Rhodolfo'yu Flamengo'ya satan, Marcelo'ya gelen teklifleri değerlendiren ve Ersan'a "Bonservisini al gel" diyen Beşiktaş, Kasımpaşa'nın stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı. 31 Mayıs'ta kulübüyle sözleşmesi sona eren futbolcunun menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim arasında sıkı pazarlık yapıldı. İmza parası konusunda yaşanan ilk pazarlıkta Beşiktaş 250 bin euro önerdi, Titi'nin menajeri ise 750 bin euro istedi. Taraflar 500 bin euro'da buluşunca anlaşma sağlandı. Beşiktaş, üç senelik sözleşme imzalayacağı Titi'ye yıllık 1 milyon 250 bin euro ödemeyi de kabul etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayına sunulan transferde iş imzaya kaldı. Geçen sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sol stoper konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Beşiktaş, transferi resmiyete döktüğünde bu problemi de ortadan kaldırmış olacak.

    'İSTİKRAR' ONUN GÖBEK ADI
    Titi, bu sezon Kasımpaşa'da ligde 33 maçta görev aldı. İlk 11'in değişilmez ismi olan Titi, ligi 6 gol ile tamamladı. Bir önceki sezon da 34 lig maçının 33'ünde görev alan sambacı , tatil için ülkesinde bulunuyor. Titi, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip imzayı atacak.

    MİTROVİC GİDİYOR
    Titi transferini bedelsiz bitiren Beşiktaş'ın, Atınç Nukan'ı da Leipzing'den kiralaması bekleniyor. Devre arasında Rijeka'dan 4.2 milyon euro'ya alınan ama beklenen performansı sergileyemeyen Mitrovic'in de kiralanması gündemde. Diğer stoper Ersan Gülüm konusunda da oyuncunun Çin kulübüyle yapacağı görüşme bekleniyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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