Titi bombası
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten 29 yaşındaki sambacıya 500 bin euro imza parası verecek. 3 senelik imza atacak Titi, yıllık 1 milyon 250 bin euro alacak.
'İSTİKRAR' ONUN GÖBEK ADI
Titi, bu sezon Kasımpaşa'da ligde 33 maçta görev aldı. İlk 11'in değişilmez ismi olan Titi, ligi 6 gol ile tamamladı. Bir önceki sezon da 34 lig maçının 33'ünde görev alan sambacı , tatil için ülkesinde bulunuyor. Titi, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip imzayı atacak.
MİTROVİC GİDİYOR
Titi transferini bedelsiz bitiren Beşiktaş'ın, Atınç Nukan'ı da Leipzing'den kiralaması bekleniyor. Devre arasında Rijeka'dan 4.2 milyon euro'ya alınan ama beklenen performansı sergileyemeyen Mitrovic'in de kiralanması gündemde. Diğer stoper Ersan Gülüm konusunda da oyuncunun Çin kulübüyle yapacağı görüşme bekleniyor.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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