 Teklif yok ama sözleşmem var – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Teklif yok ama sözleşmem var

    Teklif yok ama sözleşmem var
    Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Rehabilitasyon sürecine Almanya'da devam ettiğini bildiren tecrübeli oyuncu, "Şu an bana gelen herhangi bir teklif yok. Tedavim iyi giderse ağustos ayında sahalara döneceğim. Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmem var" dedi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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