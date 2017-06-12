Roma’nın üç adayından biri
Gelecek yıl Juventus'u geçip şampiyon olmak isteyen Roma, orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
DİĞERLERİNİ BEKLİYORLAR
Roma'nın ilgilendiği diğer isimler Sampdoria'da oynayan Lucas Torreira ve Nice'te forma giyen Jean-Michel Seri. Sampdoria Torreira için 15 milyon euro, Nice ise Seri için 20 milyon euro istedi. Bu talepleri değerlendirmeye alan Roma, Oğuzhan için de fiyat talebinde bulundu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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