 Roma’nın üç adayından biri – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    ’nın üç adayından biri

    Roma’nın üç adayından biri

    Gelecek yıl Juventus'u geçip şampiyon olmak isteyen , orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

    , listesindeki aday sayısını üçe indirdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın futbol direktörü Monchi'nin ön plana aldığı oyunculardan biri de Oğuzhan. Bu transfer için harekete geçen İtalyan devi, diğer iki alternatifinden gelecek cevaba göre teklifini yapacak.

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    Roma'nın ilgilendiği diğer isimler Sampdoria'da oynayan Lucas Torreira ve Nice'te forma giyen Jean-Michel Seri. Sampdoria Torreira için 15 milyon euro, Nice ise Seri için 20 milyon euro istedi. Bu talepleri değerlendirmeye alan Roma, Oğuzhan için de fiyat talebinde bulundu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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