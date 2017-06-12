Rhodolfo, Flamengo'da
Flamengo, Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Rhodolfo'yu kadrosuna kattı
Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'yu transfer etti.
Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Rhodolfo'nun transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Ülkesinde Atletico Paranaense, Sao Paulo ve Gremio gibi takımlarda forma giyen Rhodolfo, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıktı ve bir gol attı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:42
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''Yüzüme söylemek yerine...''
Toplam 30
Yorum
Ahmet29 Adam Gibi Adamsin Arda...Zaman Kimin Hakli Kimin Haksiz Olduğunu Gösterecektir..Ünal Aysalin Ne Kadar Doğru Bir Karar Aldiğini Şimdi anlıyrm
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Titi bombası
Toplam 15
Yorum
TCelcius Olum ben bilmeyen cahil çoluk çocuk yorum yapmasın demedim mi la titi kaliteli istikrarlı çalışkan düzenli aile hayatı olan bir oyuncu süper
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Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı
Toplam 2
Yorum
analiz kop gel günahlarından artık deli oğlan ;)) senin bize bizim sana ihtiyacımız var
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